Законопроект президента об уголовной ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Как говорится на сайте парламента, законопроект зарегистрирован сегодня под номером 10358.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", которой предусмотрено, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Определяется, что под активами следует понимать денежные средства (в том числе, наличные денежные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу во власти.

Также предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, согласно которым право собственности прекращается в случае признания активов необоснованными и их взыскание в доход государства, и определяется предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и больше раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Положениями законопроекта о введении процедуры признания активов необоснованными и их взыскании предлагается закрепить классический стандарт доказывания - "перевес доказательств" (preponderance of the evidence), который закрепляет принцип равенства сторон.

Законопроектом предусмотрено, что дела о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства рассматриваются Высшим антикоррупционным судом, жалобы по таким делам - Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Согласно законопроекту, обеспечение доказательств в таких делах осуществляется Высшим антикоррупционным судом по заявлению Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в случаях, предусмотренных законом, - также Генеральной прокуратуры Украины.

Законопроектом определено, что отсутствие результатов контроля и проверки деклараций Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции не является препятствием для деятельности органов досудебного расследования.

Согласно законопроекту, в случае, если НАЗК по результатам полной проверки декларации устанавливает необоснованность активов, субъекту декларирования предоставляется возможность в течение десяти рабочих дней предоставить письменное объяснение по такому факту с соответствующими доказательствами. В случае непредоставления субъектом декларирования в указанные сроки письменных объяснений и доказательств, предоставления не в полном объеме, Национальное агентство информирует об этом НАБУ и САП.

В пояснительной записке сказано, что установление уголовной ответственности за незаконное обогащение является обязательством Украины по Меморандуму о взаимодействии с Международным валютным фондом и по статье 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года.

Также отмечается, что 91% населения Украины считают коррупцию серьезной проблемой, а более 60% - самым большим препятствием развития государства. При этом более 50% населения, наиболее действенным подходом к борьбе с коррупцией считают неотвратимость наказания за такое преступление.

Как сообщал УНИАН, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение.