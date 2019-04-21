"Залишайтеся з Україною": Порошенко закликав міжнародне співтовариство і надалі підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО

Президент подякував закордонним лідерам за постійну підтримку, яку вони надавали Україні під час його президенства

Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство підтримати євроатлантичний курс української держави з урахуванням невизначеної ситуації, що склалася через перемогу Володимира Зеленського на виборах президента. Про таке він сказав на брифінгу після оголошення результатів екзит-полу, повідомляє "5 канал".

"Шановні друзі України, які зараз у Києві, або дивляться нас по всьому світі. По-перше, хотів би подякувати вам за таку увагу, прикуту до виборчого процесу в Україні. І я дуже радий, що нам вдалося забезепечити демократичні, вільні, відкриті вибори. Безсумнівно, Україна змогла встановити новий стандарт виборчої кампанії і я готовий дослухатися до волі людей України", - звернувся Порошенко.

"Я дуже вдячний закордонним лідерам за постійну підтримку, яку вони надавали Україні та мені під час мого президенства. І щодня, кожної хвилини під час цих 5 років ми відчували вашу підтримку. І як один з ключових політичних лідерів в Україні я буду продовжувати слугувати Україні і буду продовжувати просувати порядок денний , який стосується доєднання до Євросоюзу, НАТО, який стосується децентралізації, боротьби з корупцією, тощо. І за будь-яких обставин на будь-яукій політичній позиції я буду робити все, що від мене буде залежати для того, аби забезпечити те, що Україна не буде змінювати свій курс", - наголосив Порошенко.

І додав: "Проте, результат виборів залишає нас у незрозумілій ситуації, яку складно передбачити і ми бачимо дуже великий знак питання з приводу курсу України, який стосується курсу в ЄС та НАТО. І ми розуміємо, що в Кремлі можуть зараз радіти результатам виборів, оскільки вони можуть вважати, що коли до влади прийде новий недосвідчений Президент, Україна підпаде під сферу впливу Росії.

Саме тому я хочу закликати міжнародну спільноту допомогти Україні зберегти вибір, який зробила Україна, дотримуватися курсу до ЄС та НАТО. Будь ласка, залишайтеся з Україною, не зважаючи ні на що

"Підтримуйте українців, наших людей і ми маємо бути солідарними. Маємо бути єдиними і маємо продовжувати боротися з російською агресією", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв 5.UA, стали відомі результати національного екзит-полу. За кандидата у президенти Петра Порошенка проголосували 25,3% виборців, за Зеленського - 73,2%, викреслили чи зіпсували бюлетень 1,5%. Такі дані станом на 18:00 оголосили на брифінгу в Києві.