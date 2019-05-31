Заявления Шефира не совпадают с позицией Зеленского, - АП

Заявления совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира не совпадают с позицией президента Владимира Зеленского и Администрации президента

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - говорится в пресс-службе президента.

Также отмечается, что господин Шефир не является должностным лицом АП или членом партии "Слуга народа", "так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента".

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в Зеленского.

Напомним, 30 мая издание "Детектор медиа" обнародовало интервью Шефира.

Он назвал Владимира Путина "умным человеком", с которой можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы отменить войну", - заявил Шефир. По материалам газеты "День".