Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа совершит официальный визит в Республику Польша по приглашению Президента этой страны Анджея Дуды. Об этом сообщает Vector News.

"Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Анджеем Дудой, Премьер-министром Польши Матеушем Моравецьким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что 1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.