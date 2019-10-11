Зеленский анонсировал назначение посла в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки может быть назначен в ближайшее время.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября.

"Человек избран, человек с опытом, дипломат, который очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - сказал Зеленский. Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы

В то же время Президент не назвал имени будущего посла.

Как известно, в июле глава государства уволил посла Украины в США Валерия Чалого. По материалам Укринформ.