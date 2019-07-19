Зеленский больше не будет просить Парубия созвать внеочередное заседание Рады
После того, как глава Верховной Рады Андрей Парубий дважды отказал президенту Владимиру Зеленскому во внеочередном заседании парламента, тот заявил, что больше не намерен обращаться к нему с этим вопросом.
Об этом он сказал журналистам в пятницу, 19 июля, передает Интерфакс- Украина.
По словам Зеленского, в дальнейшем он будет вести диалог уже с парламентом нового созыва.
"Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу. После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор... Мы будем уже говорить с другим парламентом", - заявил он.
Напомним, 17 июля Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады для рассмотрения внесенных им законопроектов.
В тот же день председатель парламента заявил, что созыв внеочередного заседания возможен лишь между пленарными заседаниями во время сессии, а последняя, восьмого созыва, была закрыта 12 июля.
Несмотря на это, Зеленский направил ему повторное обращение, однако и в этот раз получил отказ, связанный с нарушением им процедуры. По материалам Новое Время.