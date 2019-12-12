Зеленский дал первое расширенное интервью российским журналистам
Гарант Конституции украинского государства Зеленский Владимир Александрович дал свое первое, полноценное интервью журналистам. Более детально об этом рассказывают украинские средства массовой информации со ссылкой на СМИ России.
В частности, интервью украинского лидера обещают показать на телеканале "Россия" вечером в воскресенье, сообщает ReplyUA.net.
В Париже, после того, как состоялся диалог с российским президентом Владимиром Путиным, девятого декабря, гарант Конституции Украины заявил журналистам: "Самое главное сейчас то, что все мы начали общаться". Также известно, что интервью президента Украины российским журналистам должны обнародовать в программе "Москва. Кремль. Путин", ведущим которой является пропагандист РФ Соловьев Владимир, который хорошо "прославился" собственными антиукраинскими высказываниями.
Также напомним, ранее средства массовой информации опубликовали новость о том, что якобы президент нашей страны Владимир Александрович пообщался с пропагандисткой Кремля Скабеевой Ольгой в телефонном режиме. Это произошло в эфире российской пропагандистской телепередачи "60 минут", в которой постоянно чернят украинское государство.