Зеленский: достижению Украиной целей устойчивого развития мешают внутреннее сопротивление реформам и война из-за агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что достижению страной целей устойчивого развития мешают сопротивление реформам внутри страны и война из-за внешней агрессии со стороны Российской Федерации.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, когда аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул он во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский заверил, что Украина привержена своим обязательствам по целям устойчивого развития, для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм их внедрения и мониторинга этого процесса.

"Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", - сказал он.

По его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь развития, и теперь пришло время двигаться по нему быстрее и увереннее.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый – это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - цитирует выступление Зеленского его пресс-служба.

Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине были разрушены критически важная инфраструктура и промышленные объекты, потеряны межотраслевые связи.

"Но самое главное – Украина потеряла более 13 тыс. граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно", - отметил он.

Зеленский верит, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем Украина сможет добиться возвращения своих территорий, прекращения войны и господства мира.

"И это – наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн", - резюмировал президент Украины