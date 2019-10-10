Зеленский еще думает об увольнении Кличко, планирует пообщаться с ним перед принятием решения

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской госгорадминистрации (КГГА) и планирует еще раз пообщаться с ним перед принятием окончательного решения.

"Почему не уволил? Пока думаю об этом. Как вы знаете, наши депутаты голосуют закон "О столице ", и я считаю, что эти функции (главы КГГА и мэра – ИФ) должны быть разделены. Мы общались, кстати, с мэром, и я знаю, что он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этом вопросе. Просто у него одно мнение, у меня – другое ", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

При этом он добавил, что перед принятием окончательного решения об увольнении Кличко, он планирует еще раз пообщаться с ним.

"Мы посмотрели, как это в других европейских столицах – у некоторых эти функции разделены, у некоторых объединены. Но я думаю, что нужно разделить. Я обязательно буду общаться с мэром Кличко перед тем, как решу его уволить", - сказал он.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

В связи с этим, Кличко подал два иска в Окружной административный суд (ОАСК) – на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и второй – на руководителя Офиса президента Андрея Богдана