Зеленский готов "обсуждать новые условия сосуществования Украины и России"

Избранный на очередных выборах президента Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.

Об этом говорится на страничке Зеленского в Facebook.

Он посоветовал российским властям не тратить зря время, "пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

"Возможно, и найдется кто-то, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или скрываясь от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень тех граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - отметил он.

По словам Зеленского, "мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле: право быть арестованным за мирный протест, не иметь свободных и конкурентных выборов, вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека".

"Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", на которую власть России пытается превратить собственный народ", - сказал он.

Политик отметил, что Украина будет служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу, кто страдает от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего.

"Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокировка Минского процесса", - подчеркнул он.

Зеленский еще раз подчеркнул, что готов к переговорам.

"Я надеюсь, что на ближайшие встречи в норманнскому формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - подчеркнул он.

Политик также отметил, что готов "обсуждать новые условия сосуществования Украины и России".

"С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - написал он.