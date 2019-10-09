Зеленский готовит проект Послания в Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился о подготовке проекта ежегодного Послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Об этом говорится в распоряжении Президента No346/ 2019-рп от 9 октября, передает УНН со ссылкой на документ.

"В целях обеспечения подготовки проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины создать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины и утвердить его персональный состав", - говорится в распоряжении.

Также Президент распорядился положить руководство подготовкой проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины на Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана, руководителя рабочей группы.

Методическое и научное обеспечение подготовки проекта Послания Президент распорядился возложить на директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко, заместителя руководителя рабочей группы.

"Рабочей группе: в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта Послания, содержанием необходимых материалов; в двухмесячный срок подготовить и представить на рассмотрение проект Послания. Государственному управлению делами принять в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта Послания", - говорится в распоряжении.

В состав рабочей группы, кроме Богдана и Литвиненко, входят первый помощник Президента Украины, заместитель руководителя рабочей группы Сергей Шефир, Руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров, помощник Президента Украины Андрей Ермак, заместители руководителя ОП Игорь Жовква, Анна Коваленко, Юлия Кузнецова, Юрий Костюк, Андрей Смирнов и Кирилл Тимошенко, а также Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов.

Ранее Зеленский выступал с посланием в Верховную Раду Украины 29 августа. По материалам УНН.