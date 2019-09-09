Зеленский говорит с Путиным "на равных" - Ермак

Помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявил, что президенты Украины и РФ говорят на равных.

Об этом Ермак сообщил в интервью УП.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - отметил он.

Журналист спросил, повышал ли кто-то из президентов голос во время разговора.

"Нет. Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - добавил Ермак.

Напомним, президент Украины 8 сентября по телефону обговорил с Владимиром Путиным состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами.

Отметим, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев - 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. По материалам ATR.ua