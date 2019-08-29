Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский и Меркель договорились о встрече в "нормандском формате" уже в ближайшее время. Также известно, что уже 2 сентября состоится подготовительная встреча дипломатических советников глав государств.

"Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биарриц. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ относительно невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма. Владимир Зеленский проинформировал о безопасности ситуацию на востоке Украины, в частности выполнения украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Также Меркель и Зеленский обсудили украинско-немецкое сотрудничество.

Напомним, вчера, 6 августа, на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя. В результате обстрела четверо украинских военных получили ранения, не совместимые с жизнью, и погибли на месте. Известно, что на момент обстрела военные проводили инженерные работы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в связи с вражескими обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военных.

Впоследствии стало известно, что Зеленский поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По материалам 112.ua