Зеленский и Меркель встретятся в Берлине 18 июня

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 18 июня в Берлине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее в администрации немецкого президента сообщили, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.

"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт.

Это будет первая встреча Зеленского и Меркель - ранее стороны общались только по телефону.

Также сообщается, что 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.