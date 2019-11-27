Зеленский и Путин могут провести отдельную встречу на полях нормандского саммита - Кремль

9 ноября в Париже во время нормандского саммита президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский будут находиться в одном помещении, поэтому существует вероятность, что они "переговорят друг с другом", сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести в Париже 9 декабря отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки". Такое мнение 27 ноября выразил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его мнению, "дело идет" к проведению отдельной встречи лидеров Украины и РФ.

Ушаков добавил, что во время саммита Путин и Зеленский будут находиться в одном помещении, поэтому существует вероятность, что они "переговорят друг с другом".

Проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах готов, но не исключено, что лидеры захотят внести изменения в его окончательную редакцию, подчеркнул он.

Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, какие пункты включены в проект документа, указав, что "он подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами, а они явно его еще не видели".

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

15 ноября 2019 года пресс-служба президента Украины сообщила, что новый саммит по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. 18 ноября в Кремле подтвердили, что встреча "Нормандской четверки" состоится 9 декабря.