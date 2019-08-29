Зеленский и Туск обсудили результаты саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает UATV со ссылкой на пресс-службу ОП.

Стороны обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Франция).

Зеленский отметил важность позиции участников саммита о невозможности возвращения России к G7.

Кроме этого, глава государства поблагодарил Туска за его личную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите. В частности, президент выразил благодарность за инициативу главы Европейского Совета о приглашении Украины принять участие в следующем саммите "Большой семерки" в США в 2020 году.

В свою очередь Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержке суверенитета Украины. По материалам UATV