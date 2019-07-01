Зеленский исключил Омеляна из состава делегации в Канаду

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об исключении его кандидатуры из состава делегации Украины в Канаду

Об этом он написал в сети Facebook, информирует Depo.ua.

"С "позитивом" узнал, что Офис президента Украины решил вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp Airlines. Хорошо, что хоть и с истерикой, но в США отпустили", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что по итогам рабочей поездки в Штаты ожидаются "хорошие новости" в сфере железной дороги, морских портов, почты, дорожного строительства, а также отдельно от Эксимбанка США.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в рамках рабочей поездки в США Омелян встречался с руководством Почтовой службы. На встрече обсуждалась возможность привлечения в Украину Amazon для разработки прямого решения по доставке.

В частности, Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпочтой" и Почтовой службой США, обоспечивающего специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.