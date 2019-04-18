Зеленский лично представил членов своей команды (полное видео)

"Они пойдут со мной в Администрацию президента. А кто будет лучшим - займет должность", - сказал Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на телеканале 1+1 озвучил список людей, которых назвал своей командой. Кандидат привел их в прямой эфир Права на владу.

"Они пойдут со мной в Администрацию президента. А кто будет лучшим - займет должность", - сказал Зеленский. По его словам, это "волонтеры в политике".

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