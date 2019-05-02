Зеленский: Между Украиной и РФ "общее" - только государственная граница

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мнение о том, что "между Украиной и Россией много общего" устарело.

Об этом он написал в Facebook.

"Реальность такова, что на сегодняшний день, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал Зеленский.

По его словам, запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену "ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами".

"И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - добавил он.

Также новоизбранный президент Украины прокомментировал запуск на российском телеканале НТВ шоу "Магия", ведущим которого стал Зеленский. Телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.

"Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - написал Зеленский.