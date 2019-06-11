Зеленский назначил Бухарева главой Внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Владислава Бухарева главой Внешней разведки

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, информирует "ДС".

"На должность председателя Внешней разведки был подписан указ - им назначен Бухарев Владислав", - сообщил Рябошапка.

Отметим, что указ о назначении Бухарева на сайте президента в настоящее время не опубликован.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первого заместителя Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.