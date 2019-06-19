Зеленский назначил четырех членов подгрупп Трехсторонней контактной группы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом свидетельствует указ главы государства No414/2019 от 19 июня 2019 года.

Указ уполномочивает представлять Украину в подгруппах ТКГ следующих лиц:

БОНДАРЬ Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;

ВЕРЕМИЙ Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально - экономическим вопросам;

ЛУТКОВСКАЯ Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;

МОЦИК Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Как сообщалось 3 июня, Леонид Кучма возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы относительно урегулирования ситуации на Донбассе и представляет Украину. Он работает на общественных началах.

По материалам 112.ua