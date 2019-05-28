Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО. Соответствующий указ №327/2019 опубликовали на сайте президента.

Указ о назначении Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский подписал сегодня, 28 мая.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что видит Александра Данилюка на должности секретаря СНБО. Он считает Данилюка специалистом, который сможет провести ряд необходимых реформ.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов Украины 254 голосами нардепов. Исполняющим обязанности министра финансов Кабмин назначил Оксану Маркарову. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что отставка Данилюка не повлияет на переговоры с международными партнерами. Тогда Данилюк сам решил покинуть пост министра. По материалам 112.ua