Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ

2019-07-05 10:52

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Так, согласно указу Зеленского No 479/2019 заместителем председателя СБУ назначен Анатолий Дублик.

Александр Карпенко назначен заместителем председателя СБУ указом No 478/2019.

Ранее президент Зеленский назначил начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. По материалам 112.ua

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