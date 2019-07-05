Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ
2019-07-05 10:52
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя Службы безопасности Украины.
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
Так, согласно указу Зеленского No 479/2019 заместителем председателя СБУ назначен Анатолий Дублик.
Александр Карпенко назначен заместителем председателя СБУ указом No 478/2019.
Ранее президент Зеленский назначил начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. По материалам 112.ua