Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова руководителем Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ No710/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - отмечается в документе.

Предварительно Президент указом No709/2019 освободил Евдокимова от должности заместителя председателя СВР.

Как известно, в 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда ему было присвоено звание генерал-майора. Читайте также: Зеленский уволил главу Службы внешней разведки и назначил его в СБУ

В июле этого года Зеленский своим указом назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

11 сентября Президент освободил Владислава Бухарева от должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил его первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. По материалам Укринформ.