Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН, а Ельченко - послом в США
2019-12-19 11:01
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ No916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте Президента.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.
При этом Указом No 911/2019 глава государства назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.