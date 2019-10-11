Зеленский назначил Куцого председателем Одесской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцого председателем Одесской областной государственной администрации.
Указ No746/2019 о назначении Максима Куцого на должность появился на сайте Офиса президента.
Назначить Куцого Максима Васильевича председателем Одесской областной государственной администрации.
К слову, Максим Куцый украинский предприниматель.
Он является конечным бенефициаром инвестиционной компании Сервис менеджмент, рекламных агентств Медийный партнер и Цифровое партнерство, а также строительной компании Сити-Корпус.
Максим Куцый работал в органах Министерства внутренних дел в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
По материалам Факты ICTV