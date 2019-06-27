Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ

Администрация Президента Украины опубликовала указ Главы государства No 463/2019 о назначении Р. Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - указано в тексте указа No 463/2019.

Стоит также напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении начальников трех департаментов Службы безопасности Украины.

Так, указом No No 459/2019 уволен Климчук Александр Васильевич с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Указом No 460/2019 уволен Доценко Даниил Игоревич с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

Указом No 461/2019 уволен Емельяненко Максим Александрович от должности начальника департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.