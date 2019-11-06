Зеленский назначил внештатным советником американского адвоката: что о нем известно

Шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении еще одного внештатного советника.

Соответствующий документ No807 опубликован на сайте главы государства во вторник, 5 ноября.

"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)", - сказано в указе.

Мак родился в Нью Йорке, а свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году. Кроме английского, свободно владеет русским и украинским языками. В 2010 году издание Kyiv Post поместило его фамилию в список самых влиятельных эмигрантов в Украине. В то время Мак работал в фирме с годовым доходом в 40 миллионов долларов.

Также журналисты выяснили, что в 2002 году он был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Мак намеревался остаться в Украине на два года, однако в 2004 году ему предложили сотрудничество с компанией Magisters. По его словам, Оранжевая революция заставила его дольше остаться в Украине. По состоянию на 2018 год Мак работает в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС" в Киеве.

"Эндрю имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США", - указывается на сайте компании.

Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования. По материалам Новости без границ .