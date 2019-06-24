Зеленский назначил временных глав Житомирский, Ровенской и Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

Соответствующие указы No428, 429, 430/2019 от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных государственных администраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко.

Временно исполняющим обязанности главы Ровенской обладминистрации стал первый заместитель главы обладминистраций Тарас Высоцкий.

По материалам Новое Время