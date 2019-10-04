Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса.
"Моя позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой"", - сказал он в видеообращении, показанном в эфире украинских телеканалов в четверг вечером.
Зеленский указал, что проведение местных выборов на всём Донбассе должно произойти "не под дулами пулемётов", а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицми.
"Все это мы будем обсуждать на встрече в "нормандском формате", - отметил президент Украины.
Зеленский отметил, что согласование "формулы Штайнмайера" было условием проведения этой встречи. "Могла ли она произойти в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому было одно препятствие: самая большая страшилка последних недель – "формула Штайнмайера", - сказал он.
"Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулами пулеметов? Нет… Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса - а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - сказал глава государства.
После этого, по его словам, было отправлено письмо спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику, в котором было подтверждено согласование позиций по тексту этой формулы.
"Что далее? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее пройдет встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - рассказал Зеленский.