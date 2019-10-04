Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса.

"Моя позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой"", - сказал он в видеообращении, показанном в эфире украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский указал, что проведение местных выборов на всём Донбассе должно произойти "не под дулами пулемётов", а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицми.

"Все это мы будем обсуждать на встрече в "нормандском формате", - отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что согласование "формулы Штайнмайера" было условием проведения этой встречи. "Могла ли она произойти в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому было одно препятствие: самая большая страшилка последних недель – "формула Штайнмайера", - сказал он.

"Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулами пулеметов? Нет… Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса - а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - сказал глава государства.

После этого, по его словам, было отправлено письмо спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику, в котором было подтверждено согласование позиций по тексту этой формулы.

"Что далее? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее пройдет встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - рассказал Зеленский.