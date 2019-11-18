Зеленский незаконно предоставил Богдану госохрану - "Наши деньги"

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

При этом номера прикрытия используют на той же "Тесле", на которой Зеленский записывает обращения.

По данным журналистов, госохрана Богдану предоставлена указом президента от 26 июня.

Должность Богдана госохрану вообще не предусматривает. Сотрудники Управления государственной охраны в Украине, согласно закону, работают с президентом, руководством парламента и Кабмина, руководителями Верховного и Конституционного судов, генпрокурором и министром иностранных дел. В случае необходимости ее предоставляют другим представителям власти, но не сотрудникам Офиса (Администрации) президента. По материалам Прямий канал