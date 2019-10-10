Зеленский о "формуле Штайнмайера": Коммуникационно наши ребята проиграли

Команда президента Украины Владимира Зеленского "недококоммуницировала" с обществом по поводу "формулы Штайнмайера", заявил глава Украинского государства на пресс-марафоне 10 октября, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Формула Штайнмайера" - это ключик, и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. Потому что коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, и это правда, и это ошибка. Но в наших шагах других, защищающих интересы Украины, ни единой ошибки не было", - заявил Зеленский.

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.

Как заявил президент Украины, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

"Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", - подчеркивал Зеленский. Он отмечал, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

Дата этой встречи до сих пор не согласована.