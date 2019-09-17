Зеленский объявил выговор двум замам Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Соответственный указ No699/2019 от 17 сентября "О привлечении к дисциплинарной ответственности" опубликован на сайт е президента.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, что Владимир Зеленский последний раз посещал Днепропетровскую область 14 сентября.

По информации СМИ, глава Офиса президента Андрей Богдан не хотел пускать местных жителей в троллейбус, в котором ехал президент Украины Владимир Зеленский. Президента это возмутило. "Некрасиво же вообще ведете себя", - сказал он тогда. По материалам ZN.UA