Зеленский отменил финансирование проигравших выборы партий

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект No1029, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа "возвращен с подписью президента".

Закон предусматривате, что партии, которые не преодолели 5-процентный порог на выборах в Раду, не будут финансироваться из государственного бюджета. Раньше госфинансирование получали партии, за которые проголосовали 2% избирателей.

Также закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции.

По материалам MIGnews.com.ua.