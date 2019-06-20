Зеленский отменил указ о проблесковых маячках

Президент Владимир Зеленский отменил указ No567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах". Об этом говорится на сайте президента.

В указе Зеленского говорится, "признать утратившими силу: указ президента Украины от 30 марта 2005 года No567". Кроме того, этим же указом признаны утратившими силу п.6 ст.1 указа президента от 11 апреля 2008 года No333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента Украины" и п.6 ст.1 указа от 16 декабря 2014 года No934 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины", вносившие изменения в указ No567.

По материалам РБК-Украина