Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum, передает "Громадське.

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что "нет".

На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событии придумает альтернативу рамочному контролю.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.