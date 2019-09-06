Зеленский ответил на петицию о легализации оборота оружия

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на электронную петицию, размещенную на веб-сайте его официального интернет-представительства, о законодательном урегулировании оборота оружия и права на его применение для самозащиты. Глава государства считает, что сейчас это преждевременная инициатива, поэтому она не может быть поддержана.

"Учитывая длительное проведение РФ военной агрессивной политики в отношении Украины, большое количество оружия, находящегося в незаконном обороте в государстве в связи с проведением боевых действий на Востоке страны, считаю, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере... может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни", - отметил президент.

При этом он добавил, что осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия видится преждевременной. Зеленский обещает передать в Комиссию по вопросам правовой реформы высказанные в петиции предложения.

Отметим, что петиция была подана гражданином Георгием Учайкиным от общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия".

Напомним, что осенью 2016 года пятый президент Петр Порошенко ответил на электронную петицию и высказался против свободного владения оружием. Он аргументировал это тем, что большинство украинцев выступают против