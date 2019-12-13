Зеленский ответил на заявления Путина о новой "Сребренице"

Украина - свободная и демократическая страна, которая уважает своих граждан, поэтому никакой резни здесь быть не может. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание президента РФ о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установления Украиной контроля на границе с РФ грозит "массовым уничтожением людей", передает Укринформ.

"Путин это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы объяснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократичные. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни не будет, я именно так и сказал господину Путину", - рассказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Зеленский во время разговора с Путиным отметил, что никакой резни на Донбассе быть не может.

"Я не знаю, кого Вы представляете на моем месте, но я - другой человек. Я не знаю, с кем Вы говорили о таких вопросах и как имеете опыт в других странах. Но мы - другая страна, мы - другая власть, и для нас самое главное - это человеческая жизнь", - добавил он.

Напомним, о возможности повторения "Сребреницы" на Донбассе Путин публично заявил 10 декабря. Произошло это на следующий день после нормандского саммита.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не происходит. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет ", - сказал он.

Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, когда в резне погибло 8 тысяч боснийских мусульман в возрасте от 15 до 75 лет. По материалам Lenta.ua