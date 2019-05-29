Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины передал в Верховную Раду законопроект об импичменте

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV

"Как и обещалось, президент Зеленский передал в Раду законопроект" Об особой процедуре устранения президента с поста в порядке импичмента. Обещание выполнено ", - отметил Стефанчук.

По его словам, отстранение президента от должности по процедуре импичмента должно быть отдельным законопроектом.

"Такого законопроекта как у нас нет", - добавил Стефанчук.