Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
2019-05-29 15:19
Президент Украины передал в Верховную Раду законопроект об импичменте
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV
"Как и обещалось, президент Зеленский передал в Раду законопроект" Об особой процедуре устранения президента с поста в порядке импичмента. Обещание выполнено ", - отметил Стефанчук.
По его словам, отстранение президента от должности по процедуре импичмента должно быть отдельным законопроектом.
"Такого законопроекта как у нас нет", - добавил Стефанчук.