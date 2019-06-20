Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

Текст указа No417/2019 был опубликован на сайте президента 20 июня.

"Образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины", - говорится в документе.

Также в указе определена структура офиса президента. Он предусматривает руководителя Офиса президента, руководителя Аппарата Офиса резидента, нескольких заместителей, помощников, советников, прессекретаря, 8 директоратов и 9 департаментов.

Напомним, 20 июня команда президента Владимира Зеленского презентовала новую концепцию реорганизации Администрации президента и новое название органа. По словам главы АП Андрея Богдана, реформирование структуры будет осуществлено как материальной (помещения) части, так и ментальной - "превращение АП как рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины". По материалам ТСН.ua