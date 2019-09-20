Зеленский подписал закон о Высшем антикорсуде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом говорится на сайте парламента.

Ззакон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".

Закон предоставляет приоритет делам топ коррупционеров во время процесса передачи дел в Антикоррупционный суд от других судов. Согласно пояснительной записке, закон призван урегулировать процесс передачи дел в ВАС от других судов.

Дело в том, что предусмотренный действующим законодательством порядок предусматривает поступления в ВАС более 3500 производств, не относящихся к топ-коррупции, в которых сплыли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности. Однако принятый закон не допускает такого блокирования и пропускает в Суд лишь 200 дел - те, которые касаются высокопоставленных коррупционеров.

В случае непринятия этого закона ближайший приговор ВАС вынесет только через несколько лет.