Зеленський поговорив з Путіним по телефону

11 липня відбулась перша розмова президентів РФ та України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Телефонну розмову зініціював Київ, передає "Уніан".

Як повідомили у прес-службі Кремля, розмова відбулася за ініціативою української сторони.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі президента України повідомили, що ключовим питанням під час розмови президентів України та РФ було звільнення військовополонених моряків.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що під час розмови йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Крім того, співрозмовники обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".

Раніше ми писали: "Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, а в Україні має бути остаточно сформований уряд", - Путін відповів на пропозицію Зеленського".