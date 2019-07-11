Зеленський поговорив з Путіним по телефону
11 липня відбулась перша розмова президентів РФ та України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
Телефонну розмову зініціював Київ, передає "Уніан".
Як повідомили у прес-службі Кремля, розмова відбулася за ініціативою української сторони.
"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі президента України повідомили, що ключовим питанням під час розмови президентів України та РФ було звільнення військовополонених моряків.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що під час розмови йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.
Крім того, співрозмовники обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".
Раніше ми писали: "Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, а в Україні має бути остаточно сформований уряд", - Путін відповів на пропозицію Зеленського".