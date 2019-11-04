Зеленский пообещал, что заказчики убийства Гандзюк будут наказаны

Глава украинского государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, в годовщину смерти активистки из Херсона Екатерины Гандзюк пообещал, что заказчики ее убийства понесут наказание.

Об этом Зеленский написал в Facebook, сообщает UATV.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент.

Сегодня акции памяти Кати Гандзюк проходят в 40 городах Украины и мира. В Киеве на митинг "Год без Кати", который проходил под Офисом президента, собрались несколько сотен человек.

Напомним, в конце июля 2018 годана Екатерину Гандзюк напали. Неизвестный в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила значительные ожоги. После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

В августе 2019 года вступил в силу приговор Покровского районного суда Днепропетровской области пяти лицам, которых приговорили к лишению свободы по делу об убийстве общественной активистки.

По материалам UATV