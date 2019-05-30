Зеленский посетит Берлин во второй половине июня - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, вероятнее всего, во второй половине июня.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Европейская правда"..

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Вероятнее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в проработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции, - сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.

Как сообщалось, первый зарубежный визит Владимир Зеленский осуществит в Брюссель. Визит состоится 4-5 июня.