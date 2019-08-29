Зеленский предлагает Раде изменить законы о Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить законы о деятельности Нацгвардии Украины.

Проект закона о внесении изменений в деятельность НГУ был внесен в Верховную Раду 29 августа.

Какие правки внести предлагается законопроектом No1007, в настоящее время не известно, так как его текст и сопроводительные документы к нему на сайте парламента отсутствуют.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента об импичменте главы государства. По материалам ICTV Факти