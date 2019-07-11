Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, в котором предлагает расширить действие закона о люстрации на президента, членов Кабинета министров, глав Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Государственной фискальной службы и других ведомств, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом Зеленский сообщил в обращении, опубликованном в Facebook.

"Я каждый день ломаю голову: что с ними (чиновниками - ред.) делать. Может, обменять их всех на наших пленных? Может одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас - лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что его команда разработала законопроект, в котором предлагается распространить действие закона об очищении власти на всех топ- чиновников и народных депутатов, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года - преддверия инаугурации Зеленского. По материалам Громадське телебачення.