Зеленський представив нового керівника Рівненщини

Президент Володимир Зеленський представив Віталія Коваля як нового голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Пряма мова: "Я відверто кажу кожному голові обласної адміністрації: якщо ми будемо чути сигнали від громадян - будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є, і можливість щось зробити для України. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми вам її даємо".

Президент призначив Віталія Коваля головою Рівненської ОДА указом від 9 вересня.

Перед представленням Коваля Зеленський пожартував: "Тут настрій такий - не хочеться нікого виганяти. Настрій поліпшився, коли я сюди доїхав. Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв'язку, а про інтернет я зовсім мовчу".

Президент закликав нового керівника області: "Зв'язок і інтернет у сучасному світі повинен бути у кожному куточку України. Почніть, будь ласка, з цього".

Серед інших проблем він назвав міграцію молоді.

Згадав Зеленський і проблеми вивезення лісу й незаконного видобутку бурштину: "Я хочу, щоб ви разом із новими представниками правоохоронних органів, зі Службою безпеки, з прокурором, із поліцією займалися цими питанням. Щоб були відповів найближчим часом".

"Зараз настрій спокійний, але хочу сказати, що дуже багато я знаю тіньових і незаконних АЗС, які працюють у Рівненській області. Хочу їм сигнал передати: припиніть це робити у найближчі дні, бо ми будемо дуже ретельно за цим стежити - не хочу нецензурно в університеті говорити: будемо за вами дуже ретельно слідкувати і обмежувати вас у ваших вільних днях в Україні". - додав Зеленський. За матеріалами Українська правда.