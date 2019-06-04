Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Президентский самолет приземлился в международном аэропорту Завентем. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания главой государства.

Первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 16.30 по киевскому времени. После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Позднее вечером в здании Еврокомиссии Зеленский проведет переговоры с президентом Европейской комиссии по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает сегодняшнюю программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Завтра Зеленский встретится с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Как сообщила накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в ходе первого зарубежного визита Зеленский задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

В состав украинской делегации вошли заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее в Администрации Президента сообщили о подготовке поездки Зеленского в Германию, которая может состояться во второй половине июня. По материалам "Зеркало недели. Украина", Електронні Вісті