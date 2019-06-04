Зеленский прилетел в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом в качестве главы Украинского государства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не уходит 5-летний Кирилл (мальчик из Переяслава-Хмельницкого, в гибели которого подозревают полицейских - ред.). И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным Мониторинговой миссии ООН, по состоянию 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим", - написал Зеленский.

В связи с этим он намерен обсудить с европейскими партнерами рычаги давления на Россию.

"Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - добавил президент.

Как ранее сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский в ходе двухдневного визита в Брюссель встретится с рядом должностных лиц ЕС и НАТО - генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, президентом Евросовета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Польши Анджеем Дудой.

Отмечалось, что Зеленский намерен "еще раз подтвердить, что Украина неизменно придерживается европейского и евроатлантического курса, а также продолжает реформы, в частности бескомпромиссную борьбу с коррупцией". По материалам ATR.ua