Зеленский призвал разработать стратегию возвращения Крыма и Донбасса

2 октября президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Комиссии по вопросам правовой реформы указал на необходимость развития стратегии деоккупации Крымского полуострова и ОРДЛО и реинтеграции жителей этих территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава Украины заявил о том, что необходимо разработать план деоккупации оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также возвращения их под контроль Украины. Также он указал на необходимость наличия стратегии реинтеграции населения.

Зеленский сказал, что в стратегии должны быть ответы о формах и принципах ответственности человека и освобождение от нее за сотрудничество с властями оккупантов.

Украинский президент отметил, что требуется разработка концепции переходного правосудия, которая поможет в преодолении последствий военных действий в ОРДЛО и достижении мира. По его словам, в ней должны прописаны действия по возмещению ущерба пострадавшим от войны, реализации права на получение правдивых сведений о вооруженном конфликте, привлечению к ответственности совершивших тяжкие преступления.

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что разработка первых инициатив главы государства по реинтеграции аннексированного Крымского полуострова и оккупированных территорий Донбасса должна завершиться к 2020 году.

Напомним, что Владимиром Зеленским указом от 7 августа был утвержден состав Комиссии по вопросам правовой реформы, которая включает группу по реинтеграции территорий, которые находятся в оккупации. Главой группы назначен постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич. По материалам ДнепрCity.net